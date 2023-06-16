Підрядник та інженер технагляду «відремонтували» школу в Одесі зі збитками державі у ₴6,3 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Суворовської окружної прокуратури м. Одеси повідомлено про підозру директору підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підрядник заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту Одеської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 49 у Пересипському районі Одеси.

Загальна вартість робіт за договором становила 32,6 млн гривень.

При цьому, керівник підприємства-підрядника завищив обсяг фактично виконаних робіт та їх вартість на понад 6,3 млн грн, що призвело до безпідставного перерахування коштів на рахунок ТОВ.

Також повідомлено про підозру інженеру технічного нагляду за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури