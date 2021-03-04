В Днепре грабители ворвались в квартиру и убили мужчину

В Днепре на улице Коробова в Новокодакском районе грабители жестко убили пожилого мужчину.

Об этом пишет «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, обнаружили в одной из квартир тело 64-летнего мужчины с гематомами по всему телу и разбитой головой. 78-летняя женщина, которая находилась в жилище, рассказала, что в квартиру ворвались двое неизвестных и начали бить погибшего, забрали банковские карточки и сантехнику. Потом, по ее словам, после этого нападавшие сбежали и скрылись на седьмом этаже.

Правоохранители поднялись к квартире, номер которой назвала женщина, чтобы проверить информацию. Оттуда были слышны голоса, но двери никто не открывал. Полицейские обошли соседей в поисках возможного запасного ключа — его предоставил один из жильцов дома. В квартире, которую открыли патрульные, находились двое мужчин — 34-х и 48-ми лет, а также 34-летняя женщина. Свидетельница опознала двоих нападавших. Их задержали, применив физическую силу и наручники. На месте работала следственно-оперативная группа.