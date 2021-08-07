На Волині жінка найняла кілера для вбивства колишнього чоловіка

Сьогодні, 7 серпня, на Волині затримали жінку, яка найняла кілера для вбивства колишнього чоловіка.



Про це повідомляє прокуратура Волинської області.

“Жителька одного із сіл Ковельського району організувала за винагороду 10 000 грн замовне вбивство свого колишнього чоловіка.

Завдяки вчасно отриманій інформації правоохоронці провели імітацію вчинення вбивства і затримали здовмисницю в порядку ст 208 Кримінального процесуального кодексу України при передачі “кілеру” частини винагороди за виконану роботу”, – йдеться в повідомленні.

Тривають першочергові слідчі дії. Вирішуються питання про повідомлення затриманій про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України) та про обрання їй запобіжного заходу. // Діло