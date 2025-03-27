Незаконна рубка на території природно-заповідного із збитками майже ₴22 млн. – на Буковині викрито «чорного лісоруба

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури 28-річному жителю Вижницького району повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев, їх перевезенні, зберіганні та збуті (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, чоловік налагодив нелегальну вирубку хвойних і цінних порід дерев на території природно-заповідного фонду Берегометського надлісництва. Деревину він реалізовував на території району та Чернівецької області.

За оперативною інформацією, до схеми причетна ще низка громадян, особи яких наразі встановлюються.

Шкода завдана довкіллю сягає близько 22 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Вижницького районного відділу поліції, оперативний супровід – Управління СБ України в Чернівецькій області, УСР в Чернівецькій області ДСР НПУ у співпраці з Департаментом безпеки ДП «Ліси України».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура