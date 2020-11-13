Незаконне переправлення осіб через держкордон України — громадянину Індії повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури №5 повідомлено про підозру громадянину Індії за фактом організації незаконного переправлення осіб, вчиненій щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).

Як повідомив в. о. керівника місцевої прокуратури Олександр Ільєнков, досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2019 року громадянин Індії, перебуваючи на території зазначеної країни, запевнив свого співвітчизника, що за грошову винагороду може організувати приїзд його родичів до України, а в подальшому і до країн Європейського союзу для працевлаштування на законних підставах.

Прибувши до України, вказаний чоловік ввів в оману інших громадян Індії, які є студентами вищих навчальних закладів м. Харкова та через нотаріусів оформив заяви-запрошення іноземців до України на підставі нібито дружніх відносин зі студентами.

У подальшому до Харкова прибули громадяни Індії. Організатор злочинної схеми переконав 2 студентів, які надали запрошення, безпосередньо бути присутніми під час зустрічі в пункті пропуску «Харків-авіа» та надати прикордонному наряду недостовірну інформацію щодо мети візиту осіб, які прибули. На підставі цього працівники прикордонної служби пропустили громадян Індії на територію України.

Через деякий час організатор направив зазначену групу осіб до м. Києва, а в подальшому — до Західної України. При спробі перетину державного кордону прикордонною поліцією Словацької Республіки громадян Індії затримано разом з іншою групою нелегальних мігрантів у складі 11 осіб.

Організатору злочинної схеми обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії щодо встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших осіб, які можуть бути причетні.

Досудове розслідування здійснюється СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводження головного оперативно-розшукового відділу Харківського прикордонного загону.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури