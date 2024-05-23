Судитимуть членів організованої групи, які наживалися на ремонті навчальних закладів: серед них – експосадовиця, яку вже судять за держзраду

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї із сільських рад за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України), та за фактом службового підроблення, вчиненого повторно, організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України), а також стосовно директора ТОВ за фактом пособництва у вчиненні вказаних злочинів (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, жінка, яка на той час була головою однієї із сільських рад області, на початку 2021 року вступила у змову зі своїм першим заступником, який запропонував їй втілити в життя схему незаконного заволодіння бюджетними коштами під час ремонту одного з ліцеїв, розташованих на території громади. До протиправної діяльності також долучились керівник одного із будівельних підприємств та підприємець, який здійснює авторський нагляд.

Так, посадовиця забезпечила перемогу в тендері підприємства, яке очолює її спільник — керівник ТОВ. Між «зацікавленим» підрядником та сільською радою було укладено договір на проведення ремонту навчального закладу. Протягом липня-грудня 2021 року очільник підприємства організував проведення ремонтних робіт, однак їхні обсяги і вартість не відповідали даним, зазначеним в офіційній документації.

Зокрема, підрядник встановив меншу кількість світильників і стельових плит, а показник товщини підстильного піщаного шару тротуарної дороги не відповідає дійсності. Керівник підприємства-підрядника, діючи за заздалегідь розробленим планом, вніс недостовірні відомості в акти приймання виконаних робіт.

У свою чергу, підприємець, відповідальний за здійснення авторського нагляду, «закрив на це очі» і вніс до офіційного документа загального журналу робіт неправдиві дані щодо технологічної послідовності, якості та кількості виконаних будівельних робіт.

У подальшому підрядник подав ці документи посадовиці на затвердження.

Голова сільської ради, достовірно знаючи, що у вказаних актах міститься неправдива інформація, підписала їх. На підставі цих документів на рахунок підрядника надлишково перераховано майже 230 тис. гривень бюджетних коштів.

Обвинувальний акт направлено до Красноградського районного суду Харківської області.

Двом іншим членам організованої групи — першому заступнику вже експосадовиці та підприємцю за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури раніше було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366. Наразі вони переховуються від слідства, їх оголошено у розшук.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Санкція статей, які інкримінують обвинуваченим, передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Довідково: наразі вже колишня голова сільської ради утримується в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» — вона також обвинувачується у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Обвинувальний акт стосовно жінки розглядається в Красноградському районному суді Харківської області.

Харківська обласна прокуратура