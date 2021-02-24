Незаконне полювання та вбита самиця лося – на Київщині повідомлено про підозру двом бракон’єрам

За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури, повідомлено про підозру двом мешканцям Київщини за фактом незаконного полювання на звірів, які занесені до Червоної книги України (ч. 2 ст. 248 КК України).

За даними слідства, мисливці, перебуваючи на полюванні у лісовому масиві Державного підприємства «Димерське лісове господарство», всупереч забороні здійснили відстріл вагітної самиці лося європейського, який занесений до Червоної книги України.

Внаслідок вказаного правопорушення інтересам держави завдано матеріальних збитків на суму 195 тисяч гривень.

Коли ж бракон’єрів спробував зупинити мисливствознавець ТОВ «Мисливські стежки», який здійснював охорону угідь та контроль за строками и правилами полювання, один із зловмисників накинувся на службовця з кулаками. Тож йому тепер інкримінують ще й умисне нанесення побоїв службовій особі у зв’язку з його службовою діяльністю (ч. 2 ст. 350 КК України).

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура