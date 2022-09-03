Незаконне придбання та зберігання зброї і боєприпасів: На Харківщині підозрюються двоє чоловіків

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 25-річному та 42-річному чоловікам за фактами придбання, зберігання вогнепальної зброї, вибухових пристроїв та боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 25-річний чоловік незаконно придбав та зберігав у себе в квартирі у с. Хлібне Лозівського району автомат Калашникова, корпус гранати РГД-5, запал до неї та 180 набоїв. Вказаний арсенал зброї та боєприпасів вилучено правоохоронцями під час проведення обшуку.

У 42-річного чоловіка під час обшуку у його квартирі у м. Лозова і в його автівці виявлено та вилучено два пістолети Макарова та 47 набоїв.

Чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях проводить СВ Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Лозівського МРВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура