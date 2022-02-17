Незаконний видобуток піску, ₴600 тис. шкоди та надмірне руйнування ґрунту – підозрюється директор підприємства

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору підприємства за фактом порушення встановлених правил використання надр, що спричинило небезпеку для довкілля (ч. 2 ст. 240 КК України).

Як повідомив в.о. начальника відділу обласної прокуратури Микита Чечин, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році підприємство отримало спеціальний дозвіл на користування надрами та акт гірничого відводу для видобування піску на земельній ділянці площею 14 га, розташованій у Богодухівському районі Харківської області.

Проте з 2020 року директор підприємства проводив видобуток піску з порушенням встановлених правил використання надр, а саме не погодив план гірничих робіт, здійснював розробку кар’єру та видобуток корисних копалин за межами вказаної земельної ділянки.

Харківська обласна прокуратура