Незаконно нарахував собі премій на ₴1,3 млн. судитимуть ексректора столичного університету

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього ректора одного з провідних вищих навчальних закладів за фактами заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2020 років ректор столичного університету з метою заволодіння бюджетними коштами надавав своїм підлеглим вказівки безпідставно нараховувати йому премії. В результаті посадовець незаконно отримав понад 1, 3 млн. гривень бюджетних коштів.

Обставини, які стали предметом досудового розслідування, були виявлені в ході проведення аудиту Міністерством освіти і науки України та підтверджені спеціалістами Державної аудиторської служби України та висновками судових експертиз.

Представниками вищого навчального закладу, який визнано потерпілою стороною у кримінальному провадженні, до обвинуваченого пред’явлено цивільний позов.

З метою забезпечення відшкодування завданої державі шкоди за принципової позиції столичної прокуратури на майно обвинуваченого накладено арешт.

Досудове розслідування вищевказаних корупційних правопорушень, які призвели до завдання шкоди державі в особливо великих розмірах, здійснювалось СУ ГУ НП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура