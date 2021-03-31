У Вінниці силовики вилучили у кримінального авторитета зброю

У вінницького кримінального авторитета поліцейські вилучили зброю та бойові патрони.

30 березня слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань провели санкціонований обшук в приміщеннях готельно-ресторанного комплексу у Вінниці, який належить особі, що має вплив в кримінальних колах регіону. Поліцейські вилучили нарізний мисливський карабін з ознаками переробки та 255 бойових патронів до автоматичної зброї.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області, обшуки проводились з метою встановлення місцезнаходження особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину у складі організованої групи. Вилучені речові докази відправили на експертизу.

в діях зловмисника вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).Такий злочин карається ув’язненням терміном до семи років. Триває слідство, — повідомили в поліції. // vitatv.com.ua