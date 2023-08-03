Незаконно продавали тактичні аптечки, ввезенні як гумдопомога для ЗСУ – на Хмельниччині судитимуть трьох жителів Київщини

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно двох киян та одного жителя Київщини за фактом продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинене в значних розмірах під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, обвинувачені налагодили схему незаконної реалізації персональних тактичних аптечок, що завозились на територію України як гумдопомога для військовослужбовців.

Під виглядом волонтерів вони отримували поставки міжнародної гуманітарної допомоги від благодійної організації, що знаходиться на Хмельниччині.

Аптечки мали передати Збройним Силам України, а фактично перепродавали.

Під час моніторингу мереж правоохоронці виявили, що їх реалізовують в інтернет-магазині. Зокрема, задокументовано факт продажу 150 одиниць вартістю понад 500 тис грн.

При проведенні санкціонованих обшуків за адресами проживання та автомобілях фігурантів виявлено та вилучено комплекти аптечок, турнікети, кровоспинні засоби, бандажі, грошові кошти у розмірі 1500 доларів США, 600 Євро, 400 чеських крон та 490 тис грн, мобільні телефони, печатки, бланки звітності, чорнові записи, які підтверджують факти злочину.

Усім обвинуваченим обрані запобіжні заходи у виді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури