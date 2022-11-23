Понад сім років позбавлення волі отримав лучанин за вбивство знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 43-річного жителя обласного центру Волині винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).

Доведено, що увечері 23 січня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту у власній оселі в будинку на вулиці Кравчука у Луцьку побив потерпілого, інваліда 2 групи, завдавши травм, від яких він помер.

Згідно з вироком суду наступних 7 років та 6 місяців волинянин проведе за ґратами.

Пресслужба обласної прокуратури