Невідомі підпалили автомобіль нардепа Лероса, який посмів «наїхати» на «ОПЗ-брата»

Народний депутат також оприлюднив відео на якому видно, як пожежники гасять автомобіль.

В Києві невідомі підпалили автомобіль народного депутата України IX скликання від «Слуги народу» Гео Лероса.

Про це у Facebook повідомив сам нардеп.

«Мені підпалили машину», — написав він.

Нагадаємо, 29 березня Лерос виклав у фейсбуці відео, на яких людина, схожа на Дениса Єрмака (брата голови Офісу президента), проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади.

У відповідь голова ОПУ звернувся в СБУ і Держбюро розслідувань, щоб встановити походження відео, і звинуватив Лероса в помсті за зрив кадрового призначення. Імені цієї людини він не назвав, але 3 березня, за день до відставки, Кабмін Гончарука намагався призначити заступником міністра інфраструктури Іллю Сагайдака, колишнього заступника голови КМДА Віталія Кличка.

Лерос, своєю чергою, заявив, що звернувся до Національного антикорупційного бюро, де розслідують факт імовірного зловживання впливом.

Андрій Єрмак вважає, що публікація відео з його братом була «спланованою акцією перед позачерговим засіданням Верховної Ради», а у Лероса «був особистий мотив». Брат Єрмака назвав оприлюднені Леросом відео «нарізкою з вирваним контекстом». // LB.ua