У двох областях та Києві на корупційних схемах викрили співробітників сервісних центрів МВС

Працівники ДВБ у взаємодії з іншими правоохоронцями провели комплекс заходів та затримали двох працівників територіальних сервісних центрів МВС у Закарпатській та Дніпропетровській областях під час отримання неправомірної вигоди. Також припинили діяльність ще одного співробітника ТСЦ у Києві та трьох його спільників, які заробляли на складанні практичних іспитів з водіння.

Департамент внутрішньої безпеки систематично проводить заходи з викриття та протидії проявам корупції у підрозділах Сервісних центрів МВС. Так, оперативники Київського міського управління ДВБ у взаємодії із слідчими поліції Києва викрили корупційну схему в одному зі столичних територіальних сервісних центрів МВС. Виявилось, що окремі співробітники центру штучно створювали умови для невдалого складання іспиту з водіння учнями автошкіл, а потім пропонували їм звернутися по допомогу до інструкторів, які за 450 доларів «виправляли» ситуацію.

Незаконними оборудками займався 22-річний адміністратор ТСЦ, двоє інструкторів – працівники автошкіл та посередник, який за свій відсоток передавав гроші між фігурантами.

Правоохоронці затримали одного з порушників одразу після отримання грошей за зданий іспит. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури усім спільникам оголосили про підозру.

Ще один факт корупційної схеми викрито на Закарпатті: правоохоронці Закарпатського управління ДВБ Нацполіції спільно із слідчими Мукачівського РУП затримали головного спеціаліста регіонального сервісного центру Закарпатської області. Він за гроші обіцяв автовласникам отримати «елітні» номерні знаки на транспортні засоби.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури поліцейські затримали фігуранта на гарячому – під час отримання «винагороди» за сприяння у видачі номерів з бажаною комбінацією цифр. Під час обшуку у чоловіка виявили та вилучили тисячу доларів готівкою.

Погорів на хабарі і керівник одного з сервісних центрів Дніпропетровщини. Він пропонував відвідувачам ТСЦ за «додаткову плату» допомогти безперешкодно та швидко скористуватися адмінпослугами держустанови. Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки поліції під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури задокументували фігуранта на одержанні чергового хабаря, який він вимагав за сприяння у оформлені реєстрації авто.

Обом зловмисникам вже вручено підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Наразі у кожному провадженні триває досудове розслідування з метою виявлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконних оборудок.

Заходи з викриття корупційних схем проходили за підтримки керівництва Головного сервісного центру МВС України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України