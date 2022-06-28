Житель Вараського району Рівненщини влаштував у селі стрілянину

За фактом хуліганства зі зброєю у Вараському районі розпочато досудове розслідування

Повідомлення, що на березі озера невідомий влаштував стрілянину, надійшло на спецлінію 102 орієнтовно о 12:40 вчора, 27 червня.

Поліцейські оперативно прибули на виклик та встановили, що 49-річний житель Вараського району, перебуваючи на відпочинку у селі Рудка, дістав із багажника позашляховика «Toyota Land Cruiser» належну йому зброю та здійснив орієнтовно чотири постріли вгору.

Протиправні дії чоловіка припинив товариш, який був поряд: відібрав зброю та розрядив її.

Внаслідок хуліганських дій 49-річного жителя села Собіщиці ніхто не постраждав. За зовнішніми ознаками він перебував у стані сп’яніння.

Транспортний засіб та зброю вилучили. Усі обставини події встановлюються у рамках кримінального провадження. Слідчі Вараського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області