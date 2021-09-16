У Смілі затримали жінку, яка на ґрунті ревнощів вбила подругу

Під час з’ясування стосунків суперниця вдарила ножем приятельку. До цього вони разом випивали. Зараз слідчі розслідують кримінальне провадження.

14 вересня до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Сміла виявили труп жінки з ножовим пораненням.

Поліцейські встановили, що двоє чоловіків та двоє жінок зібралися у компанію й разом випивали. Під час застілля між жінками почалася конфліктна ситуація, яка розгорілась на фоні ревнощів. Одна із подруг вдарила суперницю ножем. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла.

Правоохоронці затримали зловмисницю одразу після вчинення злочину. Вона у скоєному зізналася.

Наразі підозрювана затримана в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Черкаської області