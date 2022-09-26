В Одесі знешкоджено злочинне угруповання підсанкційного «злодія в законі» на прізвисько «Антимос»

Служба безпеки продовжує системну боротьбу з міжнародною організованою злочинністю, яка намагається проникнути до лав правоохоронних органів України. В результаті спецоперації в Одесі спецслужба нейтралізувала потужне злочинне угруповання так званого Сухумо-кутаїського клану.

Серед затриманих – діючий співробітник одного із регіональних правоохоронних органів.

Діяльність всієї банди координував один із впливових представників кримінального світу – «злодій в законі» на прізвисько «Антимос».

Через внесення до санкційного списку РНБО йому було заборонено в’їзд до нашої держави. Тож він керував злочинною діяльністю з території однієї з країн Близького Сходу, де нещодавно помер.

Зловмисники тероризували мешканців півдня України та «вибивали» гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися сплачувати «данину», до них застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

За оперативними даними, учасники банди причетні до викрадення і катування людей, щоб отримати «викуп» за їх звільнення.

Такі незаконно здобуті гроші використовували для наповнення «злодійської каси» та підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі.

Крім того, лідери угруповання намагалися поширити свій злочинний вплив на територію причорноморського регіону. Для цього залякували людей і вчиняли на них розбійні напади з особливою жорстокістю.

За даними слідства, до складу банди входило декілька мешканців Одеси, у тому числі кримінальники, які раніше притягалися до відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Встановлено, що зловмисники намагались «вибити» 200 тис. дол. з одеського підприємця.

Упродовж оперативної комбінації співробітники СБУ із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО «А» запобігли розбою, задокументували злочинні дії угруповання і затримали трьох активних учасників.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили:

– реактивну протитанкову гранату;

– пістолет Макарова;

– бойову гранату Ф-1;

– набої до стрілецької зброї різного калібру.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Заходи з викриття і затримання зловмисників проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва Приморської окружної прокуратури Одеси. Орган досудового розслідування – Слідче управління Нацполіції в Одеській області.

Служба безпеки України