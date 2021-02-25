Поліцейські викрили жителя Рівненського району на збуті гранат

По «товар» в обумовленому місці на вулиці Млинівській в обласному центрі житель Луцька прийшов 17 лютого близько 17 години. За два боєприпаси заплатив тисячу гривень.

За отриманою оперативною інформацією працівники управління карного розшуку поліції області встановили, що громадянин України, 41-річний житель Рівненського району, уродженець Російської Федерації, може зберігати з метою збуту боєприпаси.

Під час оперативної розробки поліцейські викрили волинянина, коли той прийшов до призначеного місця збуту неподалік АЗС та саме забрав боєприпаси, які в подальшому добровільно видав поліцейським. За результатами огляду працівниками вибухотехнічної служби стало відомо, що збувач продав два корпуси гранат «РГД-5» та запали до них.

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили й мобільний телефон, через який перераховувалися кошти.

Боєприпаси скерували для проведення експертизи, за результатами якої 41-річному жителю Рівненського району буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Відомо, що зловмисник вже потрапляв в поле зору правоохоронців: нині його помістили до слідчого ізолятора за вчинення серії крадіжок із проникненням.

За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області