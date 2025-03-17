Житель Бердичева зберігав авіаційні ракети у підвалі багатоповерхівки

Під час обшуку за місцем проживання 49-річного чоловіка правоохоронці виявили ящик, що містив вісім авіаційних ракет. Предмети, що становили реальну загрозу для життя та здоров’я мешканців будинку, поліцейські вилучили. Нині триває досудове розслідування.

Оперативники кримінальної поліції Бердичівського райвідділу отримали інформацію про можливе зберігання жителем райцентру боєприпасів. Тож поліцейські провели санкціонований обшук у помешканні та підсобних приміщеннях, якими користується чоловік.

У результаті виявили в підвалі багатоповерхового будинку ящик з некерованими авіаційними ракетами калібру 57 мм. Всі обставини задокументували працівники слідчо-оперативної групи Бердичівського райвідділу. Вибухотехніки ГУ Національної поліції в Житомирській області безпечно вилучили знахідку. Нині боєприпаси направлено на експертне дослідження.

За попередніми поясненнями 49-річного господаря, він знайшов ракети та вирішив залишити собі, тож заховав у підвалі. Слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру у незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Нині вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Відповідно до чинного законодавства чоловікові може загрожувати позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Водночас поліція нагадує, що у разі виявлення зброї, боєприпасів або вибухових речовин чи пристроїв їх не можна торкатися, розбирати, переносити, а тим більше – зберігати з будь-якою метою. Чинним законодавством передбачено звільнення від кримінальної відповідальності у разі добровільної видачі таких предметів правоохоронним органам (ч. 3 ст. 263 КК України). Якщо йдеться про зброю та боєприпаси, призначені для захисту України від ворога, законом передбачено процедуру їх декларування та законного зберігання.

Бердичівський районний відділ поліції