Поширювала тези російських пропагандистів – судитимуть мешканку Куп’янщини

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 54-річної жінки за фактами поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, мешканка селища Шевченкове Куп’янського району, маючи прокремлівські погляди, поширювала в інтернеті матеріали антиукраїнської спрямованості. У дописах, якими обвинувачена ділилась через Telegram, транслювались тези роспропагандистів.

Зокрема, у цих публікаціях містились негативні висловлювання про українських патріотів та Сили оборони і твердження, що Харківщина «будет освобождена».

Протиправний характер висловлювань фігурантки підтверджено висновками судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.

Жінку судитимуть в Основʼянському районному суді м. Харкова. Обвинуваченій загрожує від пʼяти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури