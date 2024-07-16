За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік Національне агентство з питань запобігання корупції встановило ознаки набуття необґрунтованих активів колишнім начальником відділу митного оформлення Одеської митниці Державної митної служби України на понад 3,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік Національне агентство з питань запобігання корупції встановило ознаки набуття необґрунтованих активів колишнім начальником відділу митного оформлення Одеської митниці Державної митної служби України на понад 3,2 млн грн.

Під час першого року війни посадовець, його дружина та дочка придбали п’ять транспортних засобів на понад 7 млн грн:

MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в;

MERCEDES-BENZ S 450, 2020 р.в.;

AUDI A5, 2022 р.в.;

AUDI A6, 2022 р.в.;

AUDI A4, 2022 р.в.

Встановили, що наявні у них грошові заощадження та доходи, отримані на момент здійснення покупок, свідчать про неможливість придбати майно коштом із законних джерел.

Також встановлено, що експосадовець митниці набув право власності на легковий автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400 2021 року випуску за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

Матеріали скеровано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для розв’язання питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів екс-посадовця необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

Нагадаємо, НАЗК за перше півріччя 2024 року завершило 206 перевірок за новим ризик-орієнтованим підходом. Виявлено недостовірних відомостей на майже 664 млн грн, необґрунтованих активів на 14,4 млн грн та ознак незаконного збагачення на 38,3 млн грн. До компетентних органів направлено 84 обґрунтованих висновки та 4 матеріали – до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.