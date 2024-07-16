Раніше у Сполучених Штатах пояснили, що в Україні можуть зробити більше для боротьби з корупцією у країні. Як зауважив речник Державного департаменту Метью Міллер, влада США давно веде відповідні діалоги з урядом в Україні.
Загалом у США позитивно оцінюють конкретні кроки України в боротьбі з корупцією, та, однак наголошують, що можна зробити більше.
Зауважимо, 5 грудня 2023 року пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що такі реформи, як боротьба з корупцією, судочинство та корпоративне управління, зміцнять довіру українських союзників та бажання продовжувати допомагати й інвестувати в Україну. Брінк зауважила, що це рекомендація, натомість рішення, як рухатися далі, залежить від українського керівництва і народу.
За результатами за 2023 рік Україна додала три бали в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI), що є одним із найкращих результатів у світі за минулий рік.
Також Україна стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій найкращий показник за весь час.
Тепер Україна має 36 балів зі 100 можливих й посідає 104 місце зі 180 країн. Загалом з 2013 року Україна додала 12 балів в Індексі сприйняття корупції.
Зокрема, Росія у 2023 році втратила 2 бали й з 26 балами посідає 141 місце у списку. Білорусь також втратила 2 бали та посідає 98 місце.
Показник Румунії залишився без змін (46 балів, 63 місце), тоді як Польща втратила ще 1 бал (54 бали, 47 місце). Словаччина додала 1 пункт та теж набрала 54 бали (47 місце). Молдова, як і Україна, додала 3 бали та наздогнала Угорщину, бали якої не змінились, тому вони розділити 76 місце із 42 балами.
У 2023 світові лідери CPI майже не змінилися. Очолює список Данія – 90 балів, за нею йде Фінляндія – 87 балів, Нова Зеландія – 85 балів та Норвегія – 84 бали. // Букви