Незаконно зливали небезпечні відходи на Одещині – викрито злочинне угруповання на чолі з депутатом

Керівництво Одеської обласної прокуратури повідомило про підозру депутату Саф’янівської сільради та чотирьом учасникам злочинної групи за фактом забруднення земель відходами та зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За даними слідства, чиновник, об’єднавшись зі своїм знайомим, заснував підприємство, яке офіційно займалося агентським обслуговуванням суден. Але фактично воно використовувалося для незаконного збагачення через неналежне поводження з токсичними відходами та забруднення земель.

Щоб приховати злочинну діяльність, вони уклали формальний договір із ліцензованою компанією на утилізацію небезпечних відходів. Однак ця угода залишилася лише на папері – контрагент його не отримав, а фактичне виконання угоди так і не розпочалося.

До схеми залучили ще трьох осіб. Вони контролювали очищення вантажних відсіків суден від лляльних вод, що містили високу концентрацію нафтопродуктів. Відходи відкачували у спеціальні цистерни, а потім, замість безпечної утилізації, нелегально зливали на землі полігону твердих побутових відходів в Ізмаїльському районі.

Внаслідок цього відбулось забруднення земельних ділянок загальною площею понад 2200 кв м шкідливими для здоров’я людей та довкілля речовинами. Екологічна шкода оцінюється у понад 2,4 млн грн.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури спільно зі слідчими СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора