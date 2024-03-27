Харків’янин намагався підкупити правоохоронців, щоб уникнути відповідальності за домашнє насильство

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного чоловіка за фактом пропозиції надання службовій особі неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК України).

За даними слідства, 18 грудня 2023 року вночі, близько 1 години 40 хвилин співробітники поліції прибули за викликом до однієї з квартир по вул. Танкопія в Харкові. Правоохоронців викликала дружина підозрюваного і повідомила, що чоловік вчиняє стосовно неї домашнє насильство — ображає словесно і б’є.

Двері квартири поліцейським відкрив чоловік і запропонував «вирішити питання мирно». За нескладання стосовно нього протоколу за адміністративне порушення за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП харків’янин запропонував поліцейським грошову винагороду в розмірі 1 тисячі доларів США.

Правоохоронці відмовились від неправомірної вигоди і повідомили про цей факт на лінію «102».

Чоловіка судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура