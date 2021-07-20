Незаконну АЗС виявили на території установи виконання покарань

Проведеною Запорізькою окружною прокуратурою перевіркою додержання працівниками ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 1)» вимог кримінально-виконавчого законодавства України, Закону України «Про охорону праці» та іншого законодавства щодо дотримання вимог з охорони праці, встановлено, що на території вказаного підприємства функціонує автозаправна станція, яка використовується для виробничих потреб установи, без належних дозвільних та погоджувальних документів на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для здійснення господарської діяльності.



За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 1 ст. 272 КК України).

Проведення досудового розслідування доручено слідчим Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура