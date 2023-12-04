Запорізькі поліцейські оголосили підозру «рупору» російської пропаганди – мелітопольському колаборантові

Поплічником ворога став завзятий учасник проросійських рухів у Запоріжжі – 46-річний житель Мелітополя. Чоловік підтримав агресію рф проти України та добровільно погодився очолити один з відділів «департамента социально-политических коммуникаций информационной политики».

З моменту окупації Мелітополя проросійськи налаштований чоловік охоче долучився до співпраці з адміністрацією країни-агресора. Зрадник обійняв посаду «начальника отдела по работе с религиозными организациями Департамента социально-политических коммуникаций информационной политики».

Правоохоронці встановили, що до обов’язків фігуранта входили організаційно-розпорядчі функції: виконання вказівок незаконної військової адміністрації, контроль та координація діяльності релігійних організацій та виховання культури, заснованої на повазі духовних і моральних цінностей народів російської федерації.

Під час заходів, організованих незаконним органом окупаційної влади, чоловік закликав громадськість до проведення референдуму на тимчасово окупованих територіях України.

На підставі зібраних доказів працівники слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури заочно повідомили зраднику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Працівники поліції нагадують: повідомити про прихильників «руського миру» можна через чат-бот «Воєнні злочини рф у Запорізькій області» за посиланням https://t.me/zpsuvrzuuzk

Відділ комунікації поліції Запорізької області