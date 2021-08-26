Задержан депутат из Запорожской области, который наживался на «президентской» острове

Следователи Государственного бюро расследований задержали руководителя Азово-Сивашского национального природного парка — действующего депутата Мелитопольского городского совета

Депутат-руководитель нацпарка наживался на туристах, которые посещали заповедный остров Бирючий, где находится президентская резиденция. Как сообщили в ГБР, руководитель Азово-Сивашского национального природного парка, кроме официальных платежей за автомобильные экскурсии Бирючим, систематически брал с туристов дополнительные деньги, за которые они могли «свободно» передвигаться заповедной территорией.

Руководителя Нацпарка задержали во время получения очередной части платы в служебном кабинете. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в том числе обыски.

Чиновнику собираются сообщить о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В ГБР не называют фамилии чиновника. На сайте Азово-Сивашский национальный природный парк временно исполняющим обязанности руководителя указанный Олег Бандурин. Он — действующий депутат Мелитопольского горсовета от партии «Оппозиционный блок». Источники Depo.Запорожье подтвердили, что задержан именно он.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Херсонская областная прокуратура, оперативное сопровождение — Нацполиция.

Справка

Остров Бирючий — заповедная территория, продолжение курортной Федотовой косы, расположенной в Запорожской области. Но сам остров территориально принадлежит Херсонщине. Руководители разного ранга любят остров со времен генсека Никиты Хрущева. Специально для него на Бирючем построили дачу, но приехал Хрущев на остров только один раз. Во времена Кучмы на острове было построено новое имение. Второй президент останавливался на Бирючем, когда проводил переговоры с российским президентом по поводу косы Тузла в Керченском проливе.

В прошлом году президент Владимир Зеленский, по слухам, несколько раз отдыхал на Бирючем. Из-за этого на остров две недели не могла попасть съемочная группа проекта TripMustGoOn, который реализуется на средства международных донорских организаций и пропагандирует туристическую привлекательность Херсонщины. В парламентских кругах летом 2020-го сплетничали, что на Бирючем Зеленский может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.