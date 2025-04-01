Нідерланди виділяють Україні €500 млн. на дрони

Загалом країна виділяє на підтримку нашої держави 2 мільярди євро.

Нідерланди виділяють Україні 500 мільйонів євро на дрони. Зокрема і на внутрішнє виробництво безпілотників.

Як повідомили у Мінстратегпромі, на одному із українських оборонних підприємств пройшла зустріч міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна та очільника Міноборони Нідерландів Рубена Брекельманса.

“Важливо було оголосити, що ми надаємо Україні 2 мільярди євро прискореної підтримки, в тому числі проєкт безпілотників вартістю 500 мільйонів євро. Ці безпілотники змінюють ситуацію на полі бою і буквально рятують життя”, – зазначив Брекельманс.

Герман Сметанін подякував Нідерландам за стійку позицію і стабільну підтримку України.

“Вдячний уряду Нідерландів за виділення 500 мільйонів євро на дрони для українського війська. Ці кошти, в тому числі, будуть розподілені і на внутрішнє виробництво засобів. Вдячний пану Міністру за розуміння, наскільки великою є роль дронів у нашій боротьбі і як важливо при цьому розвивати їх виробництво всередині країни”, – сказав Сметанін. // LB.ua