Поліцейського та його спільника підозрюють у викраденні овтомобіля

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомили про підозру інспектору полку управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України та громадянину у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2020 року лейтенант поліції вирішив незаконно заволодіти транспортним засобом марки «BMW 320D». Для цього він звернувся за допомогою до свого знайомого.

Так, діючи за попередньою змовою, правоохоронець разом зі спільником прибули до будинку у м. Одесі, де був припаркований вказаний автомобіль. З метою конспірації своїх протиправних дій вони зняли з автомобіля реєстраційний номер Республіки Білорусь та замінили на реєстраційний номер Республіки Польща.

У подальшому, за допомогою евакуатора, водій якого не був обізнаний про противоправні дії, спільники перевезли автомобіль марки «BMW 320D» у село Дачне Одеської області.

Під час проведення обшуку слідчими ДБР за місцем проживання одного з фігурантів провадження було виявлено та вилучено вкрадений автомобіль.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області. Оперативний супровід – Управління Служби безпеки України в Одеській області.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

ДБР