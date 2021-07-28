Судитимуть організаторів «реабілітаційного центру», які незаконно утримували та завдавали фізичних страждань «пацієнтам»

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та скеровано обвинувальний акт стосовно 4 організаторів так званого «реабілітаційного центру» за фактом незаконного позбавлення волі, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

Як повідомила керівник окружної прокуратури Катерина Шевцова, слідством встановлено, що четверо чоловіків задля швидкого збагачення за рахунок отримання грошової винагороди під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної, алкогольної та інших залежностей у 2020 році організували центр платної реабілітації на території Дергачівського району Харківської області.



Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проходження «реабілітації» осіб примусово утримували у приміщенні центру та позбавляли права спілкування з близькими та родичами.

Також мали місце непоодинокі випадки застосування до хворих заходи фізичного та психологічного впливу у разі спроб припинити «реабілітацію» або самовільно залишити приміщення реабілітаційного центру.

Крім цього, керівництво вилучали у хворих особисті речі, грошові кошти, документи, мобільні телефони.

Обвинувальний акт у відношенні 4 організаторів так званого «реабілітаційного центру» за ч. 2 ст. 146 КК України направлено до Дергачівського районного суду Харківської області для розгляду по суті.

Досудове розслідування проводили співробітники слідчого відділу відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП у Харківській області, оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури