Николаевская полиция задержала преступную группировку разбойников

Во Врадиевском районе межэтническая группировка ночью проникла в дом фермера, связала всю семью, в том числе и 9-летнего мальчика, избивала хозяина, угрожая ножами.

Нападение произошло около 3:00 15 сентября, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Злоумышленники завладели четырьмя тысячами долларов, ювелирными изделиями и скрылись.

Полицейские оперативно выяснили причастных к совершению преступления, организовали преследование и задержали всех четверых участников вооруженной преступной группы в Одессе.

Межэтническая преступная группировка состояла из ранее судимых за разбои 4 человек в возрасте от 36-ти до 52-х лет, которые причастны как минимум к четырем разбойным нападениям на территории Николаевской и Одесской областей. В состав группы входили ранее судимые за аналогичные преступления жители Одессы. Возглавлял группировку 52-летний уроженец Азербайджана.

У злоумышленников изъяты деньги, ценности и вещественные доказательства, в том числе из других разбойных нападений. // Новости N