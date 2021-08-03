У столиці студента затримали за збут наркотиків і психотропів

«Товар» дилер розповсюджував серед студентської молоді столиці. Своїм клієнтам наркобізнесмен пропонував широкий асортимент заборонених речовин: амфетамін, МДМА, «Альфа-PVP» та канабіс. Затриманому загрожує до восьми років за ґратами.



Викрили незаконну діяльність 18-річного уродженця Донеччини оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у м. Києві ДБН НПУ спільно зі слідчими Дарницького управління поліції.

Поліцейські встановили, що молодик – студент одного зі столичних вишів, налагодив дрібногуртовий збут наркотиків та психотропів. Він отримував поштою посилки з гуртовими партіями «товару». Надалі, в орендованій квартирі, де сам мешкав, розфасовував заборонені речовини на дози та збував їх шляхом «закладок», попередньо домовляючись про замовлення через месенджери.

Зловмисника затримали поблизу одного із поштових відділень, він саме отримав чергову посилку з «товаром». Під час її огляду оперативники виявили два пакети з канабісом вагою близько кілограма.

В результаті невідкладного обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили розфасовані у пакети: амфетамін, «МДМА», «Альфа-PVP» та «шишки» канабісу.

Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку складає близько 200 тис. грн.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готуються йому повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За вчинене хлопцю загрожує до восьми років за ґратами.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України