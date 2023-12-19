Ніжинські поліцейські затримали підозрюваного у серії крадіжок з осель
Поліцейські Ніжинського райуправління оперативно встановили особу зловмисника, який шляхом зламу металопластикових вікон проникав до осель ніжинців та виносив усі цінні речі.
Нещодавно до поліції із заявою про крадіжку звернулась 54-річна місцева жителька. Жінка заявила, що за її відсутності невідома особа через вікно проникла до будинку, звідки викрала золоті прикраси, 12 тисяч гривень та 600 доларів США.
З аналогічним повідомленням до поліції звернувся також 61-річний житель м. Ніжин. Чоловік заявив, що з будинку зникли 1000 гривень. На місці події виявили, що зловмисник проник до житла шляхом віджиму металопластикового вікна у коридорі.
У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали підозрюваного в крадіжках. Ним виявився 33-річний мешканець м. Вінниця.
За фактом крадіжки слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Сектор комунікації поліції Чернігівської областіTweet