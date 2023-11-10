ніжинські поліцейські затримали торгівця боєприпасами

Співробітники кримінальної поліції Ніжинського райвідділу за силової підтримки спецпідрозділу “КОРД” затримали зловмисника, який продав гранати місцевому мешканцю.

Днями до оперативників поліції надійшла інформація про те, що 63-річний мешканець Ніжинського району намагається продати ручні гранати. Чоловік збув спочатку гранату Ф-1, а потім три гранати РГН. Факт здійснення оборудки було задокументовано.

В ході проведення санкціонованого обшуку в оселі зловмисника поліцейські виявили ще два боєприпаси ВОГ-17 і два пістолети з ознаками переробки та тубус РПГ.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури відкрив провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області