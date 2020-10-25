Ночью у центрального офиса Нацкорпуса взорвали гранату

Партия «Национальный корпус» сообщает о взрыве гранаты возле своего центрального офиса, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

«Сегодня под центральный офис Национального корпуса, который находится по адресу ул. Гайдай 9/8, бросили боевую гранату. Вследствие провокации никто не пострадал, так как на тот момент в помещении не было людей. Взрывом повреждено офисное имущество. Сейчас на месте работает полиция», — говорится в сообщении пресс-службы «Нацкорпуса».

В Национальной полиции агентству «Интерфакс-Украина» сообщили, что инцидент произошел в ночь на воскресенье. После информации о взрыве на место выехала оперативно-следственная группа и взрывотехники. «Предварительно — взорвалась граната. Взрывом поврежден фасад здания, никто не пострадал», — добавили в полиции.