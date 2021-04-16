Ночью в Николаеве киллер застрелил 39-летнего мужчину

В ночь с четверга на пятницу, 16 апреля, во дворе жилого дома в центре Николаева несколькими выстрелами в упор был убит 39-летний мужчина.

Убийство произошло во дворе дома № 69 по ул. Декабристов. Мужчина, приехавший домой на автомобиле BMW, припарковался прямо возле подъезда. По всей видимости, он заметил киллера, потому что начал убегать. Убийца настиг его возле соседнего подъезда и произвел несколько выстрелов в спину.

На звук выстрелов на улицу выбежали жители дома, в том числе и жена убитого. Они вызвали полицию и «скорую». Помощь медиков не понадобилась — мужчина был мертв.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Заводского райотдела полиции, оперативники уголовного розыска, эксперты. На теле погибшего эксперт насчитал несколько огнестрельных ранений. При осмотре места происшествия обнаружены гильзы, предположительно калибром 9 мм.

Как удалось выяснить «Новостям-N», убитым является 39-летний Тимур Ш., проживавший в этом же доме. Погибший официально нигде не работал, ранее судим не был. Примерно полгода назад он был задержан полицией по подозрению в торговле амфетамином, несколько месяцев провел в СИЗО, из которого вышел около месяца назад. В настоящее время дело, по которому он проходит как обвиняемый, рассматривается в Заводском районном суде г. Николаева.

По мнению правоохранителей, убийство имеет все признаки заказного.