Нотаріусу з Херсонщини повідомили підозру в незаконному переоформленні майна

Печерський суд Києва застосував запобіжний захід до нотаріуса з Голої Пристані з Херсонської області.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 26 січня.

Нотаріуса підозрюють у зловживанні повноваженнями, що виразилося у незаконному посвідченні розірвання договорів дарування земельних ділянок та житлового будинку з метою отримання неправомірної вигоди.

Раніше, у 2013 році нотаріус посвідчувала договори дарування будинку і двох земельних ділянок матір’ю своєму синові.

У червні 2021-го нотаріус посвідчила розірвання цих договорів дарування.

За інформацією правоохоронців, власник майна у той час перебував за межами Голої Пристані і не міг підписувати договорів у нотаріальній конторі.

Припускається, що власник майна вирішив переоформити майно це, щоб уникнути арешту нерухомості та його майбутньої конфіскації.

На думку слідства, нотаріус діяла із корисливих мотивів, бажаючи отримати неправомірну вигоду для себе у вигляді оплати своїх послуг нотаріуса за посвідчення правочинів.

Прокурор просив для нотаріуса цілодобовий домашній арешт, але суд призначив тільки особисте зобов’язання.

Підозрювана та її адвокат повідомляли у судовому засіданні, що усі документи щодо цієї справи вилучено і тому докази спотворені не будуть.

Відомо, що попереднім власником двох ділянок по 0,1 га і будинку на 54 кв.м. був директор КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне». Його дружина працює у пенсійному фонді і декларувала раніше це майно.