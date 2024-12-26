«Нова пошта» попередила про «боргову» шахрайську схему

Українці ризикують стати жертвами фішингу від імені поштового оператора.

“Нова пошта” на сторінці у Telegram повідомила про випадки надсилання українцям листів нібито від імені компанії із твердженнями про “наявність боргу”. Це фішингова кампанія від кіберзлочинців.

За словами представників поштового оператора, зловмисники намагаються прикритися ім’ям відомого бренду та маніпуляють чутливою інформацією з метою отримання грошей чи даних. Листи з “борговими” претензіями в жодному разі не варто відкривати, до “Нової пошти” вони не мають жодного стосунку.

Підрозділ кібербезпеки компанії працює над блокуванням серверів, звідки українці отримують шахрайську розсилку. Спеціалісти також проаналізували листи і дійшли висновку, що в разі їхнього відкриття варто перевстановити операційну систему пристрою для уникнення подальших ризиків. // LB.ua