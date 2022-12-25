Нова схема шахраїв: обіцяють «стабільний мобільний зв’язок»

Зазначається, що шахраї надсилають на телефон абоненту код і просять його назвати.

В Україні викрили нову схему виманювання грошей. Шахраї пропонують людям “переключити” їх на іншу “вишку”, щоб нібито забезпечити стабільний зв’язок при відключенні світла.

Як повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО в Telegram, шахраї представляються “співробітниками мобільних компаній”.

“Останнім часом в результаті відключення електроенергії послаблюється або зовсім зникає сигнал мобільного зв’язку, чим користуються злочинці. Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що будуть перемикатися на іншу “вишку”, щоб під час відключень у вас був стабільний зв’язок”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що шахраї надсилають на телефон абоненту код і просять його назвати. Після цього зловмисники отримують доступ до мобільних додатків банків і соціальних мереж людини.

У Центрі протидії дезінформації закликали українців не передавати свої особисті дані і не називати коди підтверджень підозрілим особам. У разі необхідності, звертатися за допомогою слід самостійно тільки на гарячі лінії своїх операторів. // УНІАН