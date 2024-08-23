Нові деталі у справі Фаріон. У квартирі ексменеджерки «Дніпромлин» знайдено пістолет «Форт»

Справжнє знаряддя вбивці відомої мовознавиці поліція досі шукає.

Пістолет «Форт 12-Р», який виринув у кримінальному провадженні за фактом вбивства екснардепа і мовознавиці Ірини Фаріон, було відшукано у квартирі колишньої менеджерки «Дніпромлин». Про це стало відомо «Главкому» з матеріалів судового реєстру.

Обшук помешкання експрацівниці «Дніпромлин» відбувся 14 серпня на підставі ухвали Галицького районного суду Львова. Вказану квартиру жінка орендує з братом протягом чотирьох років. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили, окрім пістолету «Форт 12-Р», магазин до вогнепальної зброї, 150 набоїв, наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуль, два мобільні телефони, планшет, дві книжечки, пару червоних рукавиць, три гумові кульки і готівку 100 євро та $1,9 тис.

У суді, де розглядалося клопотання слідчого про арешт вилученого майна, колишня менеджерка заперечила проти арешту готівки. За її словами, ці кошти протягом семи років вона відкладала із заробітної плати та бонусів, які одержала, працюючи менеджером з продажу продукції у ТОВ «Дніпромлин». Наступного дня після обушків керівництво підприємства звільнило жінку з роботи.

У підсумку Феміда частково задовольнила клопотання слідчого про арешт майна і зобов’язала його повернути вилучену готівку власниці.

Крім цього, Галицький райсуд Львова наклав арешти на заготовку для глушника, металеве свердло, металевий різець, вилучених в автогаражному кооперативі «Супутник-3». Також арештовано предмет, схожий на глушник з бронзовою втулкою і товарні чеки «Нової пошти», знайдені в особи, яка пересилала посилки підозрюваному у вбивстві Фаріон В’ячеславу Зінченку.

Водночас 22 серпня речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила, що знаряддя вбивства Ірини Фаріон досі шукають.

Нагадаємо, що у вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Кваліфікація злочину – ч.1 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Що стосується підозрюваного Зінченка, то він перебуває під вартою з кінця липня. За рішенням львівських судів, мешканця Дніпра арештовано на два місяці (до 22 вересня) без визначення розміру застави.

В’ячеслав Зінченко не визнає вини в інкримінованому злочині. Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

Як повідомляв «Главком», Галицький районний суд Львова відмовив адвокату підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у відкритті кримінального провадження проти доньки мовознавиці Софії Семчишин. 5 серпня захисник підозрюваного написав заяву про злочин до львівської поліції. У ній він зазначив, що 26 липня у перерві судового засідання, в якому обирали запобіжний захід, донька потерпілої Фаріон Софія Семчишин погрожувала вбивством його клієнту В’ячеславу Зінченку. Однак поліція відмовилася реагувати на заяву адвоката Зінченка і реєструвати провадження за статтею 129 Кримінального кодексу «Погроза вбивством».