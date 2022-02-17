Затримано чоловіка, який перебував у розшуку за шахрайську інтернет-«торгівлю»
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області затримано 52-річного чоловіка, який підозрюється у шахрайстві, вчиненому з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).
Як повідомив керівник окружної прокуратури Олександр Ільєнков, досудовим розслідуванням встановлено, що 52-річний мешканець Харківського району з 2018 року розміщував на популярних торгівельних майданчиках в інтернеті оголошення про продаж побутової техніки, електроінструментів та інших пристроїв. Ні самих товарів, ні наміру продавати їх у чоловіка не було.
Після звернення потенційних покупців псевдопродавець вимагав перерахувати на банківську картку повну вартість товару.
У жовтні 2021 року чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні понад 40 епізодів шахрайства, після чого він став переховуватися від слідства. З жовтня минулого року чоловік перебував у розшуку.
Завдяки скоординованим заходам прокуратури і поліції чоловіка затримано. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.
Наразі перевіряється причетність чоловіка до вчинення низки аналогічних кримінальних правопорушень.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Харківської обласної прокуратуриTweet