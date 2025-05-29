Нові підозри у справі «Pin-Up», ДБР працює над екстрадицію причетних до діяльності казино та стягненням мільярдів в дохід бюджету

Державне бюро розслідувань продовжує масштабну роботу з викриття тіньових механізмів у сфері грального бізнесу, пов’язаного з країною-агресором. Один із ключових напрямів — притягнення до відповідальності організаторів нелегального онлайн-казино «Pin-Up» та повернення незаконно отриманих доходів до бюджету України.

Вчора, 28 травня, працівники ДБР повідомили про додаткову підозру одному з директорів компанії, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Директор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» перебуває на території України та йому вже оголошувалась підозра у лютому 2025 року.

У новій підозрі йому інкримінують участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України); умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України); легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України); службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Максимальна санкція за цими статтями — до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нова підозра дає можливість розширити коло фігурантів справи.

ДБР вже готує подальші процесуальні рішення, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних осіб — громадян України, що переховуються за кордоном, а також притягнути до відповідальності громадян російської федерації, також причетних до діяльності нелегального грального бізнесу.

Окремий акцент — на поверненні незаконних активів державі. У межах справи вже арештовано понад 2,6 млрд грн, які можуть бути стягнуті до бюджету.

Так за матеріалами ДБР 25 травня 2025 року Указом Президента до низки компаній та громадян рф застосовано санкції. Спільно з Міністерством юстиції ДБР здійснює процедуру стягнення ще 2,6 млрд грн, переданих в управління АРМА.

Це черговий крок у межах системної роботи ДБР, яка триває з квітня 2024 року. Тоді було викрито роботу мережі сайтів «Pin-Up», що діяли без дозволів. У рамках розслідування проведено десятки обшуків, вилучено серверне обладнання, арештовано рахунки та активи компанії. Раніше було повідомлено про підозру низці інших керівників та службових осіб.

Слідство триває. ДБР встановлює інших організаторів, фінансових операторів та осіб, які могли бути залучені у функціонуванні тіньової структури. Усі заходи спрямовані на ліквідацію незаконного грального бізнесу в Україні та повернення мільярдних збитків державі.

Нагадаємо, раніше у справі вже було повідомлено про підозру кільком керівникам та службовим особам, задіяним у схемі.

Зокрема, у лютому 2025 року ДБР затримало цього директора онлайн-казино «PIN-UP», яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Фактичний контроль над фінансовими потоками здійснювався через офшорні компанії, а податкові зобов’язання свідомо не виконувалися.

Слідство триває.

Усі заходи спрямовані на ліквідацію незаконних гральних механізмів в Україні та повернення мільярдних збитків державі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань