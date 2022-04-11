Новоград-Волинські поліцейські викрили псевдоволонтера у ще одному шахрайстві

Слідчі продовжують досудове розслідування протиправних дій, учинених жителем району. Чоловік під приводом збору коштів для придбання захисного спорядження військовим, витрачав їх на власний розсуд. Поліцейські встановили, що в цей обман повірила й жителька Вінниччини.

Нагадаємо, 25-річного жителя Новоград-Волинського району поліцейські обґрунтовано підозрюють у шахрайських діях з коштами на допомогу для потреб військових. Зухвалець назвався волонтером і на свій розсуд скористався грошима київських благодійників на суму понад 60 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що фігурант провадження через соціальні мережі розмістив повідомлення про збір коштів на захисне спорядження для військових. Обладунки нібито мали бути закуплені за кордоном, але для цього необхідно було зібрати певну суму.

Нині відомо, що наприкінці березня на заклик «волонтера» відгукнулася й 48-річна жителька Вінниччини та переказала на рахунок, вказаний ним, свої заощадження. Жінка вважала, що таким чином допоможе придбати для захисників України якісні бронежилети. Як з’ясувалось, ці кошти чоловік також витратив на власні потреби та жодної допомоги військовим не надавав.

Триває подальше досудове розслідування у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Поліцейські встановлюють й інших потерпілих від дій чоловіка, нині відомо вже про 3 таких випадки.

За чинним законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області