Екскерівника Чернігівського заводу радіоприладів судитимуть за несплату близько ₴9 млн. земельного податку

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора Чернігівського заводу радіоприладів за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що колишній керівник фірми у період з грудня 2019 року по грудень 2020 року умисно ухилився від сплати податку за користування земельною ділянкою державної форми власності загальною площею понад 30 га у сумі близько 9 млн грн, що призвело до фактичного ненадходження до місцевого бюджету коштів в особливо великих розмірах.

За вчинене правопорушнику загрожує покарання у виді штрафу від 255 тис. до 425 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими п’ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернігові) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури