За екснардепку Сисоєнко внесли заставу у день отримання підозри за допомогу ухилянтам
Йдеться про суму понад 900 тисяч гривень.
Екснардепка Ірина Сисоєнко, яка 7 червня отримала підозру у “заробітку” на ухилянтах, уже вільна – за неї того ж дня внесли заставу в розмірі понад 900 тисяч гривень, передає “Суспільне”.
Суд обрав Сисоєнко “запобіжку” в організації схеми ухилення від мобілізації – ідеться про тримання під вартою з альтернативою застави. Речниця Київської міської прокуратури повідомила, що гроші уже внесли.
Крім колишньої народної депутатки, запобіжні заходи суд обрав іще двом фігурантам, а щодо інших підозрюваних питання наразі вирішується.
Подробиці справи Сисоєнко
- Ексдепутатка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини.
- За даними слідства, вона організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Основними клієнтами були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.
- Щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила «прибуток» у майже 100 тис. доларів. Кошти розподіляли між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині. Також до «схеми» були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.
- Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності.