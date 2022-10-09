На Харківщині судитимуть чоловіка, який вбив свого знайомого та втік

Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 20-річного раніше судимого чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 січня цього року молодик приїхав до свого батька у с. Огульці Валківського району. Чоловік вирішив зустрітись зі своїм старим знайомим, якого давно не бачив. У ході зустрічі між чоловіками виник конфлікт, молодик схопив ніж та завдав один удар у шию 38-річному хазяїну будинку, від чого він помер на місці.

Після вбивства молодик втік до м. Харкова, де переховувався від правоохоронців. Проте завдяки злагодженій та спільній роботі окружної прокуратури та поліції через декілька днів втікача було викрито на території Шевченківського району м. Харкова.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено до Валківського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №1 Богодухівського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавленням волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура