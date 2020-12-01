Викрадення одеситів задля наживи – судитимуть п’ятьох членів організованої групи та їх спільницю

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та 4 членів організованої групи, які обвинувачуються у скоєнні розбійних нападів та викраденні одеситів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України).

Нагадаємо, що зловмисники «полювали» на чоловіків у соціальних мережах під приводом знайомства із жінками. Спільники викрадали потерпілих під час особистих зустрічей та, погрожуючи фізичним насильством, заволодівали їх коштами та цінним майном.

В подальшому, отримуючи доступ до ключів від квартир потерпілих, незаконно проникали до них та викрадали цінне майно.

Разом з нападниками діяла 21-річна дівчина, яка отримувала від організатора «завдання» знайомитись у соціальних мережах з чоловіками, призначати зустріч із вказаними особами, встановлювати їх матеріальний стан та повідомляти про місце зустрічі з потерпілим.

Наразі усі члени організованої групи перебувають у слідчому ізоляторі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Малиновського відділу поліції за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури