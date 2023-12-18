За оборудки із землею та майном зі збитками в ₴13,5 млн. судитимуть колишнього очільника села, адвоката та держреєстраторку

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 15 грудня 2023 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно на даний час вже колишнього голови однієї з сільських рад Сумського району, адвоката та державної реєстраторки, які за попередньою змовою шляхом обману заволоділи державним майном в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Колишній очільник села відповідатиме ще й за службове підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України), а реєстратор – за зловживання повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, обвинувачені вирішили вчинити оборудки із земельною ділянкою державної власності площею 4,1 га та розташованими на ній об’єктами інфраструктури санаторія профілакторія зі спорудами та будівлями, розміщеному в Сумському районі поблизу р. Псел. Реалізуючи задумане, нібито на загальних зборах ГО «Спілка інвалідів» було прийнято рішення про створення Підприємства, керівник якого, за посередництва адвоката, звернувся до сільської ради із заявою про передачу їм у постійне користування зазначеної землі разом з об’єктами.

Попри те, що сільська рада не мала повноважень розпоряджатись землею державної власності, очільник села виніс вказане питання на голосування, відтак рішенням сесії в липні 2020 року земельна ділянка передана в постійне користування Підприємству, а потім він ще й підробив рішення сесії про прийняття зазначеної земельної ділянки в комунальну власність. Аналогічним чином у жовтні 2020 року вищевказані об’єкти передані Підприємству на праві господарського відання.

Після чого керівник Підприємства та очільник села звернулися до реєстратора, яка змінила державну форму власності на комунальну, а також провела державну реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою та об’єктами інфраструктури за Підприємством.

Відповідно до висновку експерта, своїми злочинними діями обвинувачені завдали збитки державі в розмірі 13,5 млн грн.

Керівнику Підприємства, яке незаконно отримало права постійного користування земельною ділянкою та об’єктами інфраструктури, повідомлено про підозру, однак матеріали виділено в окреме провадження у зв’язку з його відсутністю на території України.

Досудове розслідування завершено слідчими СУ ГУНП в Сумській області у взаємодії з СБУ в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура