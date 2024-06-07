Поліцейські Одещини встановлюють обставини загибелі та травмування підлітків

Про трагічну подію, яка сталася сьогодні ввечері в Одесі, у сквері 7-ї станції Великого Фонтану, правоохоронці дізнались від медиків.

Попередньо встановлено, що двоє 13-річних хлопчиків бавилися у непрацюючому фонтані, забралися на його верхню бетонну конструкцію, яка під час гри дітей обвалилася. Один хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких загинув на місці, а другий – травмував палець на руці. Його відвезли в лікарню.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Правову кваліфікацію події буде надано після встановлення всіх її обставин.

Поліція Одеської області