У Миколаєві судитимуть жінку, яка здавала ворогу позиції ЗСУ
Миколаївською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів Збройних Сил України, а також за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 114-2, ч.1,ч.3 ст.436-2 КК України).
За даними слідства, упродовж липня-вересня 2022 року жінка збирала інформацію про рух та розташування підрозділів і військової техніки ЗСУ на території Миколаєва та області, а також інформацію про наслідки обстрілів військовими рф міста. Зібрану інформацію жінку відправляла через телеграм-канал антиукраїнської спрямованості.
Крім того, у цьому телеграм-каналі зловмисниця поширювала інформацію, яка виправдовує, визнає правомірною збройну агресію рф проти України.
У ході обшуку за місцем її проживання вилучено докази, що підтверджують збір та передачу вищезазначених даних.
Правоохоронці затримали місцеву мешканку у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вона перебуває під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Миколаївській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Миколаївська обласна прокуратураTweet